Meta presenterar glasögon med inbyggd skärm

Meta har presenterat Ray-Ban Display, AI-glasögon med en högupplöst helfärgsdisplay som syns bara när användaren vill och är dold när den inte behövs. Displayen sitter utanför det huvudsakliga synfältet för att användaren snabbt ska kunna läsa meddelanden, se bilder eller få hjälp av Meta AI utan att bli avledd från det som händer runt omkring.

Glasögonen levereras med Meta Neural Band, ett lättviktigt armband med EMG-sensorer som tolkar muskelsignaler. Det innebär att det med subtila fingerrörelser går att tysta notiser, bläddra i innehåll eller zooma in på kameravyer utan att röra glasögonen eller ta fram telefonen. Meta säger dock att det handlar om att enkelt kunna få information och utföra uppgifter, och inte om att ha motsvarande en mobil i ansiktet.

Tillsammans gör glasögon och armband det möjligt att följa med i konversationer med realtidstextning och -översättning, göra videosamtal, få promenadnavigering och styra musik med gester. Funktionen förhandsvisar även fotografier och videoklipp i realtid för enkel delning direkt från glasögonen.

Priset börjar på 799 dollar för både glasögon och armband. Produkten släpps i utvalda butiker i USA den 30 september, och utvidgas till Kanada, Frankrike, Italien och Storbritannien i början av 2026.