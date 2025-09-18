Meta presenterar ny generation av sina smarta glasögon

Meta har lanserat Ray-Ban Meta (Gen 2), sina andra AI-glasögon i samarbete med Ray-Ban. Den nya generationen har fått en batteritid som räcker upp till åtta timmar vid normal användning och kan laddas till 50 procent på bara 20 minuter. För längre utflykter följer ett laddningsetui med som ger ytterligare 48 timmars ström utan vägguttag.

Kameran har uppgraderats till 3K Ultra HD med ultrabred HDR och upp till 60 bilder per sekund, vilket ska ge skarpare och jämnare videor med mer än dubbla antalet pixlar jämfört med föregående modell. Senare i höst läggs nya inspelningslägen som hyperlapse och slow motion till via mjukvaruuppdateringar.

Framtida uppdateringar ska också ge funktioner som Conversation Focus för att förstärka rösten hos den du pratar med och nya översättningsmöjligheter med fler språk. Det finns dock inget som tyder på att det inkluderar svenska.

Glasögonen kommer i tre klassiska modeller - Wayfarer, Skyler och Headliner - i flera nya färger, inklusive en begränsad transparent variant med speglade linser. Glasögonen finns nu att köpa på meta.com och ray-ban.com med ett pris som börjar på drygt 5000 kronor.