Meta utökar användandet av ansiktsidentifiering

I oktober förra året introducerade man ansiktsskanning för att upptäcka annonser som lurar användare med falska kändisrekommendationer, och nu kommer samma teknik att användas för att upptäcka falska kändiskonton. Den kommer att aktiveras först för Facebook i EU och Storbritannien, och senare kommer man även att introducera funktionen på Instagram.

Det finns för tillfället inte någon information om säkerhetsfunktionen även kommer att utökas till vanliga användare längre fram.