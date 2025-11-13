Metas smarta glasögon nu i fler svenska butiker

Meta med sina glasögon under Ray-Ban- och Oakly-varumärkena utökar sin försäljning i Sverige. Förutom att Meta sedan en tid säljer sina smarta glasögon från den egna sajten till svenska kunder har optiker som Synoptik och Synsam utökat sitt sortiment med smarta glasögon. Lanseringen hos optikerkedjorna markerar ett steg mot att kombinera traditionell synvård med uppkopplad teknik och mode, och produkterna erbjuds i både butik och via webben. Innan i somras har Meta inte alls sålts sina glasögon i Sverige men däremot i flera andra europeiska länder.

Ray‑Ban Meta kommer i flera klassiska Ray‑Ban‑bågar och riktar sig till användare som vill ha en diskret, stilren smartlösning för vardag och resor. Oakley Meta fokuserar på sport och prestanda, med modeller designade för löpning, cykling och andra utomhusaktiviteter där passform och säkerhet är viktiga. Båda varumärkena integrerar Meta‑teknik för att ge användaren nya funktioner utan att behöva plocka upp mobilen.