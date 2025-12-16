Metas VR-headset får Disney+

Disney+ har nu lanserats till Meta Quest, vilket gör det möjligt att titta på filmer och serier i en virtuell miljö. Användare kan se innehåll på en stor virtuell skärm och uppleva tjänsten på ett nytt sätt jämfört med traditionella tv-apparater.

Tjänsten får stöd för hög bildkvalitet, inklusive 4K, samt avancerat ljud med 3D-effekter. Det innebär att filmer och serier kan upplevas med både skarpare bild och mer omslutande ljud. Även format som Dolby Vision och IMAX Enhanced finns med i stödet. de som prenumererar på Disney+ Premium får dessutom Dolby Atmos-ljud.

Det ska dock inte handla om 3D-filmer, utan möjligheten att se filmerna på en stor virtuell skärm via headsetet.

Lanseringen är en del av Disneys satsning på nya plattformar och ska göra det möjligt att ta del av innehåll från bland annat Disney, Marvel och Star Wars i VR-miljö. För tillfället finns den bara tillgänglig i USA, men enligt Meta kommer en internationell lansering att presenteras inom kort.