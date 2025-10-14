Bli plusmedlem
Logga in

Sätter dig i centrum

Skräckfilmer på ny dimension med VR

Se på 2D-filmer i en 3D-omgivning.

Filmbolaget Blumhouse släpper VR-app för två av sina skräckfilmer.

Ove Kaufeldt
Publicerad

Filmbolaget Blumhouse och VR-studion Nexus har släppt appen Blumhouse Enhanced Cinema för Meta Quest-headset. Appen lägger på visuella effekter, rumsligt ljud och synkroniserade atmosfäriska detaljer till filmerna M3GAN (2022) och The Black Phone (2021) för att göra upplevelsen mer intensiv, men filmerna visas fortfarande i 2D. 

Appen går att ladda ner från Meta Quest Store och innehåller en trailer samt information om funktionerna. Den fungerar på Meta Quest 3 och Meta Quest 3S och är gratis att ladda ner. Filmerna måste hyras separat för 5 dollar styck, vilket ger möjlighet att se varje film upp till tre gånger inom 48 timmar. 

Relaterade artiklar

meta quest meta blumhouse vr meta quest 3s

nyheter meta quest meta blumhouse vr meta quest 3s