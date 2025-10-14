-
Sätter dig i centrum
Skräckfilmer på ny dimension med VR
Filmbolaget Blumhouse släpper VR-app för två av sina skräckfilmer.
Filmbolaget Blumhouse och VR-studion Nexus har släppt appen Blumhouse Enhanced Cinema för Meta Quest-headset. Appen lägger på visuella effekter, rumsligt ljud och synkroniserade atmosfäriska detaljer till filmerna M3GAN (2022) och The Black Phone (2021) för att göra upplevelsen mer intensiv, men filmerna visas fortfarande i 2D.
Appen går att ladda ner från Meta Quest Store och innehåller en trailer samt information om funktionerna. Den fungerar på Meta Quest 3 och Meta Quest 3S och är gratis att ladda ner. Filmerna måste hyras separat för 5 dollar styck, vilket ger möjlighet att se varje film upp till tre gånger inom 48 timmar.