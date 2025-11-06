När telefonens staplar ljuger

En ny upptäckt visar att vissa mobiloperatörer kan få Android‑telefoner att visa felaktigt stark signal. Detta enligt publikationen Nick vs Networking. I systemet som styr vad som syns i signalmätaren finns en inställning en inställning som heter "KEY_INFLATE_SIGNAL_STRENGTH_BOOL." Inställningen kan användas för att lägga till en stapel som visar signalstyrka för mottagningen, vilket gör att telefonen visar fler streck än den verkliga täckningen. Funktionen måste aktiveras av operatören och kan skickas ut via en uppdatering, så även olåsta telefoner kan påverkas när ett operatörs‑SIM sätts in.

Effekten blir att användare tror att täckningen är bättre än den är, vilket kan dölja problem i nätet och göra det svårare att jämföra operatörer eller felsöka uppkopplingsproblem.

För den som vill veta hur bra täckningen verkligen är rekommenderas att inte lita bara på staplarna i telefonen utan använda mätverktyg för hastighet och täckning. Ett exempel på ett sådant mätverktyg är det svenska Täckningskollen.