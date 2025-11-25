Nothing rullar ut skarpa Nothing OS 4

Nothing meddelar att den publika utrullningen av Nothing OS 4.0 nu har inletts och att uppdateringen är byggd på Android 16. Företaget beskriver uppdateringen som en större förbättring av grundupplevelsen med fokus på snabbhet, konsekvens i gränssnittet och smidigare interaktioner, där bland annat ikoner och animationer har förnyats för att ge ett renare och mer enhetligt utseende.

Uppdateringen innehåller flera synliga förändringar i design och funktionalitet inklusive nya verktyg för kreativitet och sökbarhet. Bland nyheterna finns också nya statusfältikoner, nya låsskärmsklockor, förbättrade animationer och ett Extra Dark Mode med djupare svärta för bättre läsbarhet och lägre batteriförbrukning. Systemet får också fler widgetstorlekar, en förfinad pop‑up‑vy för multitasking och funktioner som visar snabba uppdateringar för resor, leveranser och timers via Glyph‑gränssnittet.

Utrullningen startar med Phone 3 och företaget uppger att uppdateringen kommer att nå resterande Nothing‑telefoner under de kommande veckorna. CMF‑modellerna planeras få Android 16 innan årets slut, och Phone (3a Lite) väntas få uppdateringen i början av 2026 enligt Nothing.

För Phone (3) finns även några hårdvarunära funktioner som är exklusiva för modellen. Dessa inkluderar Glyph Mirror Selfie, förbättrad Flip to Glyph‑funktion med val för vibrera eller tyst läge, automatisk avstängning av Glyph‑matrisen i fickan och nya tidsrelaterade Glyph‑leksaker som Hourglass och Lunar Cycle.