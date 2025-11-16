Nu blir Whatsapp öppnare i Europa

WhatsApp öppnar för tredjepartsappar i Europa som en följd av EU:s Digital Markets Act. BirdyChat och Haiket blir först ut med interoperabilitet, och funktionen rullas ut under de kommande månaderna. Användare kommer att se ett meddelande i appens inställningar där man kan välja att aktivera tredjepartsmeddelanden. Stödet gäller för Ios och Android, men inte för desktop, web eller surfplattor.

För att använda funktionen krävs att ditt WhatsApp-konto är registrerat på ett telefonnummer i regioner som omfattas av DMA. När du skickar från WhatsApp till en tredjepartsapp krypteras innehållet under transport, och WhatsApp kan inte se meddelandena. Tredjepartsappar måste använda samma nivå av end-to-end-kryptering som WhatsApp, och du kan skicka text, foton, videor, röstmeddelanden och dokument.

Användare får välja om meddelanden från tredjepartsappar ska hamna i en separat mapp eller blandas med den vanliga inkorgen. Meta säger också att man kommer att informera användare när nya tredjepartsappar blir tillgängliga. Samtidigt varnas det för att tredjepartsappar kan hantera data annorlunda än WhatsApp, vilket användare bör tänka på.

Annons

WhatsApp uppger att ditt registrerade telefonnummer blir synligt för den tredjepartsapp du väljer att använda, och personer som har ditt nummer kan kontakta dig från aktiverade tredjepartsappar. Blockerade kontakter på WhatsApp kan ibland nå dig via tredjepartsappar, och risken för spam och bedrägerier kan vara högre.