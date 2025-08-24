-
Tripp, trapp och trull
Ny app-layout i Samsung Galaxy Z Trifold
Samsung Z Trifold får nytt sätt att hantera designen när du kör tre appar samtidigt på skärmen.
Samsung har i förhandsversionen av One UI 8 avslöjat att den kommande Galaxy Z Trifold kommer att kunna köra tre fullskaliga appar sida vid sida på huvudskärmen. Detta enligt publikationen Sammyguru. Som det är idag delar One UI på större skärmar upp skärmen så att en app upptar den övre eller nedre halvan medan de två övriga delar den återstående halvan i lika stora fyrkanter. I den nya designen placeras istället alla tre appar intill varandra i lika stora vertikala sektioner, vilket ger en tydligare och mer överskådlig multitasking-upplevelse.
Utöver den tredelade appvyn anpassas ytterdisplayens startskärm automatiskt till en bred tvåsidig layout när enheten fälls ut, precis som på Galaxy Z Fold 7, utan att lägga till en tredje sida på huvudskärmen. Samsung förväntas lansera Galaxy Z Trifold innan årets slut, men detaljer kring funktioner och exakta lanseringsdatum är fortfarande oklara.