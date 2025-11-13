-
Krönika: 7 års uppdateringar men laddkontakten är slut
-
Duell: Vikbara Honor Magic V5 mot Samsung Galaxy Z Fold 7
-
Krönika Apple Intelligence: Skrattretande
-
Oppo om Hasselblad, europeisk expansion och hur de ska lyckas
-
Krönika: Till botten med Oppo och Oneplus
-
Oneplus Sverigechef berättar om Oneplus 15 och AI på svenska
-
Krönika: Tunnkollaps – Motorola har 13 dagar på sig att lägga ner Edge 70
-
Duell bästa vikbara: Samsung Galaxy Z Fold 7 mot Google Pixel 10 Pro Fold
-
Krönika: Iphone Air kommer att floppa
-
Nästa flaggskepp, T9, Lyca Mobile, vad är bildmotor och mer – Mobil svarar
Vad ska vi prata om?
Ny ChatGPT blir varmare och smartare
OpenAI har släppt en uppdatering till ChatGPT som ska göra den artificiella intelligensen trevligare att prata med.
OpenAI meddelar att man har släppt en uppdatering till ChatGPT, kort och gott kallad GPT‑5.1 som gör den artificiella intelligensen både mer konverserande och mer intelligent.
OpenAI beskriver två huvudvarianter i den nya versionen: GPT‑5.1 Instant, som är varmare i tonen och mer konverserande, och GPT‑5.1 Thinking, som är avsedd för mer avancerad resonemangsförmåga och anpassar sin betänketid efter uppgiftens svårighetsgrad. Båda varianterna ska ge tydligare och mer användarvänliga svar än tidigare modeller.
I praktiken innebär uppdateringen att modellen oftare följer instruktioner bättre, kan välja när den behöver “tänka” innan den svarar och ger mer genomarbetade svar i svårare fall utan att bli långsam i enkla uppgifter. OpenAI nämner också förbättringar i matematik- och kodningsuppgifter i interna tester.
Företaget har samtidigt utökat möjligheterna att anpassa hur ChatGPT svarar. Användare får fler förinställda tonval, bland annat Default, Friendly, Efficient, Professional, Candid och Quirky, och tidigare alternativ som Cynical och Nerdy finns kvar.
Utrullningen startar för Pro, Plus, Go och Business‑kunder och rullas sedan ut till gratisanvändare.