Ny ChatGPT blir varmare och smartare

OpenAI meddelar att man har släppt en uppdatering till ChatGPT, kort och gott kallad GPT‑5.1 som gör den artificiella intelligensen både mer konverserande och mer intelligent.

OpenAI beskriver två huvudvarianter i den nya versionen: GPT‑5.1 Instant, som är varmare i tonen och mer konverserande, och GPT‑5.1 Thinking, som är avsedd för mer avancerad resonemangsförmåga och anpassar sin betänketid efter uppgiftens svårighetsgrad. Båda varianterna ska ge tydligare och mer användarvänliga svar än tidigare modeller.

I praktiken innebär uppdateringen att modellen oftare följer instruktioner bättre, kan välja när den behöver “tänka” innan den svarar och ger mer genomarbetade svar i svårare fall utan att bli långsam i enkla uppgifter. OpenAI nämner också förbättringar i matematik- och kodningsuppgifter i interna tester.

Företaget har samtidigt utökat möjligheterna att anpassa hur ChatGPT svarar. Användare får fler förinställda tonval, bland annat Default, Friendly, Efficient, Professional, Candid och Quirky, och tidigare alternativ som Cynical och Nerdy finns kvar.

Utrullningen startar för Pro, Plus, Go och Business‑kunder och rullas sedan ut till gratisanvändare.