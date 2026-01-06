Ny vikbar skärm saknar synligt veck

Samsung har visat upp en ny vikbar skärm som nästan helt saknar det synliga veck som länge varit ett problem för vikbara mobiltelefoner. Den nya OLED-panelen presenterades av Samsung Display under teknikmässan CES 2026.

Enligt Samsung beror förbättringen på en ny konstruktion under skärmen. Panelen använder en tunn metallplatta som fördelar belastningen när skärmen viks, vilket minskar risken för att ett veck bildas. Företaget säger att det ger en mer sammanhängande bild, där text och innehåll flyter jämnt över vikningen.

Skärmen visades sida vid sida med panelen från Galaxy Z Fold 7, där skillnaden var tydlig. Medan det äldre vecket fortfarande kan ses från vissa vinklar, var det svårt att upptäcka något veck alls på den nya prototypen. Samsung har ännu inte bekräftat vilka produkter som ska använda tekniken, men det spekuleras i att den kan dyka upp i den kommande Galaxy Z Fold 8.