Ny Zigbee-standard ska göra smarta hem bättre

Connectivity Standards Alliance meddelar att man har lanserat Zigbee 4.0, en uppdatering av det trådlösa protokollet som används i många smarta hem‑produkter. Den nya versionen fokuserar på bättre säkerhet, enklare installation och längre batteritid för små enheter. En viktig del i uppdateringen är att göra kommunikationen mer robust och att förenkla hur olika tillverkare får sina produkter att fungera tillsammans, så att lampor, sensorer och andra prylar lättare kan prata med varandra oavsett märke.

Den nya generationen inkluderar funktionen Suzi, en ny lösning som kombinerar Zigbee med Sub‑GHz‑frekvenser, vilket betyder att enheter kan använda lägre frekvenser än det vanliga 2,4 GHz‑bandet. Genom att använda till exempel 800 MHz i Europa får signalerna bättre räckvidd och lättare att ta sig igenom tjocka väggar, vilket gör tekniken mer användbar i stora byggnader och utomhus utan att behöva extra räckviddsförlängare. Det här kan göra att smarta sensorer och strömbrytare fungerar bättre i hus med tjocka väggar eller i trädgårdar där 2,4 GHz ibland har svårt att nå fram.

För att göra installationen enklare har Zigbee 4.0 tagit in funktioner som gör det möjligt att koppla upp flera enheter samtidigt och att ansluta direkt från en mobiltelefon via Bluetooth Low Energy, utan att en separat hubb alltid behövs. Det kan göra det snabbare att sätta upp nya lampor eller sensorer och spara tid för den som installerar många enheter på en gång. Standarden är också bakåtkompatibel, vilket betyder att många befintliga Zigbee‑enheter kan få stöd genom uppdateringar istället för att behöva bytas ut helt.

Organisationen bakom Zigbee säger att de också lagt extra fokus på kryptering och andra säkerhetsfunktioner för att skydda enheterna och nätverken mot intrång. De vill att både små och stora tillverkare ska kunna följa samma regler för säkerhet och certifiering, så att konsumenter får produkter som fungerar ihop och är trygga att använda.

Suzi‑certifieringen väntas starta under första halvåret 2026, vilket ger tillverkare tid att bygga in den nya tekniken i sina produkter innan den blir vanlig i butikerna.