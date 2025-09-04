Nya generationen av Huaweis dubbelvikta lanserad

Huawei har nu lanserat andra generationen av sin dubbelvikta modell i form av Mate XTs, och det innan någon annan har hunnit lansera sin första modell. Den nya modellen har en 10,2 tum stor ltpo oled-skärm med 3K-upplösning och en uppdateringsfrekvens på 90 Hz. Skärmen har ett 16:11-format som klarar att visa tre appar sida vid sida, plus att den har stöd fö rstylus-penna och upp till 1800 nits i ljusstyrka.

Kamerauppsättningen består av en ny 40 MP ultravidvinkelkamera med 13 mm brännvidd, en 50 MP primär kamera med variabel bländare f/1.4–f/4.0, och en 12 MP periskopkamera med 125 mm telefoto.

Under huven sitter nya processorn Kirin 9020, vilket är samma som i Pura 80 Pro+ och 80 Ultra, vilken ger cirka 36 procent högre prestanda än den tidigare Kirin 9010. Alla versioner har 16 gigabyte arbetsminne och finns med upp till 1 terabyte lagring.

Annons

Mobilen kör HarmonyOS 5.1 och har ett batteri på 5600 mAh med stöd för 66 W trådbunden laddning, 50 W trådlös laddning, samt 7,5 W “reverse wireless”-laddning för annan utrustning.

Mate XTs finns i färgerna svart, rött, lila och vitt. Basmodellen med 16 GB RAM och 256 GB lagring kostar från motsvarande 24000 kronor i Kina, och leveranserna startar den 12 september. Inga internationella lanseringsplaner har meddelats än.

Annons

Det som skiljer Mate XTs från föregångaren är de nya lila och vita färgvalen, den kraftfullare Kirin 9020-processorn och den uppgraderade 40 MP ultravidvinkelkameran, samt ett något lägre pris än den tidigare modellen.