CMF breddar sin portfölj
Nya lurar lanserade av Nothings CMF
CMF Headphone Pro erbjuder både omfattande designmöjligheter och fysiska reglage för att ändra ljudbilden.
CMF Headphone Pro har lanserats av Nothings prispressande dotterbolag CMF och är redan tillgängliga i företagets webbutik för 1390 kronor i Sverige.
Hörlurarna har utbytbara öronkuddar för att enkelt kunna variera färg och design, och erbjuder Bluetooth 5.4 med rumsligt ljud samt stöd för kodekarna AAC, SBC och LDAC. De är utrustade med 40 mm högtalarelement, ett frekvensomfång på 20 Hz–20 kHz och fem mikrofoner. Den adaptiva brusreduceringen (ANC) når upp till 40 dB.
En nyhet är ”Energy Slider”, ett reglage som låter användaren justera bas och diskant direkt på kåpan.
Batteritiden vid halv volym är upp till 100 timmar utan ANC och 50 timmar med ANC, medan LDAC-uppspelning ger upp till 70 respektive 38 timmar. Med sitt IPx2-klassade skal på 283 gram laddas lurarna via USB-C på två timmar, och fem minuters snabbladdning ger fem timmars speltid.
Fysiska knappar finns för att bland annat stänga av och på ANC, styra volym och uppspelning samt direktstarta ChatGPT på lurarna.