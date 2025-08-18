Nya spår efter Apples homeOS

Apple utvecklar ett helt nytt operativsystem med kodnamn Charismatic som väntas bli företagets långryktade “homeOS”. Detta enligt publikationen Bloomberg.

Plattformen ska driva både en smart hem-hub planerad till 2026 och en bordrobot som lanseras 2027. Gränssnittet uppges kombinera element från tvOS och watchOS med ett hexagonalt rutnät av appar, urtavlor och widgets med stöd för flera användare. En frontmonterad kamera känner igen ansikten och byter automatiskt layout, funktioner och innehåll efter varje person. Interaktionen sker främst via Siri men även genom pekstyrning, och operativsystemet levereras med förinstallerade appar för Kalender, Kamera, Musik, Påminnelser och Anteckningar.