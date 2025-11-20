Officiellt: Skarpa Nothing OS 4.0 i startgroparna

Nothing bekräftar att den stabila uppdateringen Nothing OS 4.0, baserad på Android 16 och kallad “Flow”, börjar rullas ut den 21 november. Företaget har tidigare kört en öppen beta och säger att AI‑funktioner blir en tydlig del av systemet framöver.

Uppdateringen innehåller blanda nnat Extra Dark Mode, Pop‑Up View för flytande fönster, två nya klockstilar på låsskärmen, stöd för “Essential Apps” via Nothing Playground, samt kamerafunktionen “Stretch” för Phone 2‑serien. Den omdiskuterade Lock Glimpse finns med men är avstängd som standard på Phone 3a‑serien.

Det är däremot ännu inte officiellt vilka modeller som får uppdateringen först, men betalistan (Phone 2, 3, 2a, 2a Plus, 3a och 3a Pro) kan ge en fingervisning, och nyare modeller som 3a Lite och CMF‑telefoner kan också komma att omfattas. Enligt Nothing‑forumet sker utrullningen stegvis med nyare telefoner först.