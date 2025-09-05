Oneplus utvecklar egen bildmotor – bryter samarbetet med Hasselblad

Oneplus grundare Pete Lau meddelar att bolaget efter att ha samarbetat med Hasselblad kring foto och mobilkameror nu går sin egen väg. En ny bildmotor är under utveckling och den ska ge tydliga och verklighetstrogna bilder som överensstämmer med vad du sett med blotta ögat.

I en bloggpost berättar Pete Lau att Hasselblad varit en bra partner, att deras färgkunskap kombinerat med Oneplus ingenjörskonst skapat kameror som hjälpt användarna att fånga ögonblick som de mindes dem men att man nu inleder ett nytt kapitel.

Han hävdar att Hasselblads estetiska sinne nu trots att samarbetet avslutats är en del av Oneplus tankar kring bilder. När de nu skapar sin egen bildmotor på Oneplus så har det föregåtts av en lång rad användarintervjuer och fokusgrupper. Det som där kommit fram, i dessa tider av AI-genererade bilder, är att användarna vill ha verklighetstrogna bilder som överensstämmer med vad de faktiskt såg.

Detaljrikedom är viktigt, att kunna zooma in och få med varje detalj. När många tillverkare förbättrar bilder med AI-skapade detaljer som inte nödvändigtvis existerade i originalbilden verkar Oneplus ta en annan väg.

"Det handlar inte om att skapa artificiella förbättringar eller visa dig en "falsk" måne som aldrig existerat." säger Pete Lau.

Det handlar alltså om verklighetstrogna bilder utan överdriven försköning eller bearbetning. Oneplus bildmotor Detailmax ska göra sin första entré i Oneplus nästa flaggskepp, troligen Oneplus 14 någon gång under hösten. Oneplus 13 lanserades 1 november förra året.

Innan Hasselblads samarbete med Oneplus arbetade de tillsammans med Motorola och Leica som idag samarbetar med Xiaomi hade innan dess ett samarbete med Huawei.