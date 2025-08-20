-
Lite billigare headset
Pixel Buds 2a lanserade: Med Gemini direkt i örat
Med Pixel Buds 2a tar Google funktionerna från Pixel Buds 2 Pro till en lägre prisklass.
Pixel Buds 2a kostar 1799 kronor men har en hel del gemensamt med de dyrare Pixel Buds 2 Pro på samma sätt som Googles Pixel 9a-telefon tar egenskaper från Pixel 9 till en billigare prisklass.
Google säger sig ha skannat data från över 45 miljoner öron för att åstadkomma bästa passform på öronsnäckorna. Det finns fyra olika storlekar på gummipluppar och du kan vridjustera headsetet om du vill att det ska sluta tätt eller sitta lösare.
Jämfört med föregångaren Pixel Buds A har headsetet blivit lättare och mindre, och nytt är att det fått aktiv brusreducering. I headsetet finns samma Tensor A1-chipset som i Pixel Buds 2 Pro, som ska ge förbättrad ljudbehandling.
Även om headsetet fungerar med vilken mobil som helst tänker sig Google att det ska användas tillsammans med Pixelmobilerna och bland annat ge en förlänging av Gemini, så att du utan att ta fram mobilen kan be assistenten att till exempel sammanfatta innehållet i ett inkommet meddelande.
Pixel Buds 2a har fått förbättrad batteritid jämfört med föregångaren och klarar sig 7 timmar på en laddning med brusreduceringen påslagen. med laddetuiet blir batteritiden 20 timmar. Om batteriet i etuiet skulle bli utslitet går det att bytas ut på verkstad. Pixel Buds 2a börjar säljas den 9 oktober.
Google har också gett Pixel Buds 2 Pro en uppfräschning. Förutom att de kommer i en ny färg som matchar årets nya Pixel 10-färg har de fått en funktionsuppdatering. Bland nyheterna finns adaptivt ljud som anpassar volymen efter omgivningen, skydd mot plötsliga höga ljud, utökad Gemini-interaktion och möjlighet att hantera inkommande samtal genom att nicka eller skaka på huvudet.
Fakta Google Pixel Buds 2aTyp: True Wireless-headset med aktiv brusreducering
Vikt: 4,7 gram per öronsnäcka, 47,6 gram med etuiet
Bästa överföringsteknik: SBC, AAC
Storlek på högtalarelementen: 11 mm
Batteritid: Upp till 7 timmars speltid med brusreducering, 70 timmar med laddningsetuitet. 5 min laddning ger 1 timmes speltid med brusreducering.
Bluetooth Multipoint: Ja
Fuktskydd: IP54 (Fodralet: IPx4)
Pris: 1790 kr