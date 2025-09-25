Proton släpper helt ny e-postklient

Proton Mail har släppt en helt ny mobilapp för Android och Ios som ska vara både snabbare och enklare att använda eftersom den är byggd med en helt ny kodbas i Rust. Enligt Proton är detta den största uppdateringen hittills, och målet är att kunna utveckla nya funktioner snabbare framöver. Appen har fått en ny design som ska göra det lättare att hitta vanliga funktioner som att skriva mejl, och den ska ge betydligt snabbare respons än tidigare versioner.

En viktig nyhet är att du nu kan läsa, skriva och hantera mejl även när du inte har internet. Allt synkroniseras automatiskt när du är uppkopplad igen. Dessutom har Android- och Ios-versionerna nu fått samma funktioner och får uppdateringar samtidigt, vilket gör upplevelsen likadan oavsett vilken mobil du använder. Utrullningen sker stegvis, så vissa användare kan behöva vänta lite innan de får tillgång till den nya appen.