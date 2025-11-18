PTS avslutar auktionen för framtidens frekvensband

Post- och telestyrelsen (PTS) meddelar att man nu har genomfört en auktion där företag fick tävla om att köpa tillstånd att använda delar av 1800 MHz-bandet som är ett frekvensområde som är viktigt för mobilkommunikation, särskilt för 4G och 5G. Auktionen avslutades efter bara en dags budgivning och fyra rundor. Det rör sig om frekvenser som redan nu används för mobiltelefoni, främst GSM, vars licenstid löper ut.

Två aktörer vann tillstånd: Net4Mobility HB, som är ett samarbete mellan Telenor och Tele2, samt Telia Sverige AB. Net4Mobility fick det största tillståndet – 2×25 MHz – och betalade 465 850 000 kronor. Telia tilldelades 2×10 MHz och betalade 186 340 000 kronor.

Vad är frekvenser och varför är de viktiga?

Frekvenser är som osynliga motorvägar i luften där mobiltrafik - samtal, sms och surf - färdas. Ju fler och bredare vägar ett företag har tillgång till, desto bättre kan de erbjuda snabb och stabil uppkoppling. Genom att dela ut frekvenser via auktion vill PTS se till att de används effektivt och att flera företag får möjlighet att bygga ut sina nät.

PTS generaldirektör Dan Sjöblom säger att auktionen ger goda förutsättningar för fortsatt teknikutveckling och att säkerhetsfrågor har varit en viktig del av processen.

Vad händer nu?

De nya tillstånden gäller från 1 januari 2028 till 31 december 2054. För att göra det lättare att samordna användningen av hela frekvensbandet har PTS infört villkor som styr hur frekvenserna får placeras. Dessa villkor gäller i 10 år, vilket gör att myndigheten kan ompröva dem när vissa tillstånd löper ut 2037.

Vad säger operatörerna?

Net4Mobility, som representerar både Telenor och Tele2, ser tilldelningen som ett viktigt steg för att framtidssäkra sitt gemensamma mobilnät. De nya frekvenserna ska förbättra kapacitet, täckning och robusthet i både 4G och 5G över hela Sverige. Telenors vd Jonas Edén betonar att nätet måste klara både vardagskommunikation och samhällsviktiga funktioner, medan Tele2:s vd Jean Marc Harion lyfter fram ambitionen att erbjuda Sveriges största och snabbaste mobilnät.

Telia framhåller att tillgången till 1800 MHz-bandet är avgörande för att kunna erbjuda hög kapacitet och god täckning, särskilt i områden där många människor använder nätet samtidigt. Företaget ser tilldelningen som en viktig del i att fortsätta bygga ut sitt 5G-nät och möta framtidens behov.

Även Tre var med i auktionen men fick ingen tilldelning. Pressansvarig på Tre, Carolina Karlsson, säger till Mobil att de inte använder de block de äger i 1800-bandet idag utan satsar på andra band och därmed är nöjda med auktionens utgång.

Vad betyder det för dig?

För vanliga mobilanvändare innebär detta att operatörerna får bättre möjligheter att erbjuda snabbare och mer stabil uppkoppling, särskilt när 5G blir allt viktigare. Det kan betyda färre avbrott, bättre täckning på landsbygden och snabbare surf i städerna.

Nästa steg

PTS kommer inom kort att fatta det formella beslutet om tilldelningen. När det är klart får Net4Mobility och Telia sina tillstånd och kan börja planera hur de ska använda frekvenserna i sina nätverk.