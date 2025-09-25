Qualcomm lanserar Snapdragon 8 Elite Gen 5

Qualcomm har nu presenterat Snapdragon 8 Elite Gen 5, företagets snabbaste mobila krets hittills, som väntas driva de mest kraftfulla Android-telefonerna under 2026.

Chipet är baserat på Qualcomms tredje generation Oryon-processor och tillverkas med 3 nm-teknik. Det består av två högpresterande kärnor som når upp till 4,6 GHz och sex energieffektiva kärnor som arbetar upp till 3,62 GHz. Tillsammans ger detta en generell CPU-ökning på omkring 20 procent jämfört med föregående modell.

Grafikdelen i Snapdragon 8 Elite Gen 5 bygger på en ny Adreno-arkitektur som enligt Qualcomm levererar 23 procent bättre spelflöde samtidigt som strömförbrukningen sänks med 20 procent. Det betyder att spelupplevelsen blir både snabbare och mer batterivänlig.

En annan kraftfull uppgradering är en ny Neural Processing Unit, eller NPU, som nu är 37 procent snabbare. Den snabba NPU:n gör det möjligt för mobilen att köra avancerade AI-funktioner direkt i enheten, till exempel rekommendationer baserade på hur du brukar använda telefonen och kontextanpassade förslag – utan att dina data behöver skickas till molnet.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 stöder också Advanced Professional Video-codec (APV), vilket låter användare spela in nästan förlustfri video för bättre efterbearbetning. Tillsammans med en AI-driven videopipeline och Snapdragon Audio Sense kan mobilen automatiskt justera bild och ljud till studioklass under inspelning och redigering.

För snabbare uppkoppling och laddning erbjuder plattformen stöd för Wi-Fi 7, Bluetooth 6, UFS 4.1-lagring och Quick Charge 5. Det här gör att både trådlösa överföringar och kabelansluten laddning sker snabbare än tidigare generationer.

Tillverkare som Honor, OnePlus, Xiaomi, Samsung och många fler planerar att använda Snapdragon 8 Elite Gen 5 i sina kommande flaggskeppstelefoner. De första enheterna förväntas lanseras redan inom de närmaste veckorna, vilket ger konsumenter tillgång till både snabbare prestanda och mer avancerade AI-funktioner under 2026.