Red Dead Redemtion blir mobilspel

Det klassiska västernspelet Red Dead Redemtion, som tidigare bara funnits på konsol och datorer, har nu anpassats för mobiltelefoner i en version som enligt utvecklarna behåller den ursprungliga grafiknivån och spelupplevelsen. Det här markerar ett tydligt steg i spelbranschens utveckling, där mobiltelefoner allt oftare ses som en plattform för avancerade spel med stora öppna världar och komplexa berättelser.

Red Dead Redemption har beskrivits som en av de mest ambitiösa mobilportningarna hittills, och lanseringen väntas bli ett viktigt test för hur väl konsolspel fungerar på mindre skärmar med touchkontroller. Många i branschen ser det som ett tecken på att mobilspel håller på att förändras – från enklare tidsfördriv till fullskaliga spelupplevelser.

Red Dead Redemption kommer att släppas för Android och Ios den 4 december, och blir då tillgängligt för nedladdning direkt via respektive appbutik.