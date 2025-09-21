Samsung försenar Moohan-lansering

Samsung har flyttat fram lanseringen av sitt första headset för förstärkt verklighet (XR) till den 21 oktober. Den ursprungliga planeringen föreskrev en presentation den 29 september, men enligt publikationen ET News har Samsung valt att skjuta upp visningen för att säkra produktens kvalitet och justera sin marknadsföring.

Headsetet har kodnamnet "Moohan", som betyder oändlighet, och förväntas lanseras som Galaxy XR. Enheten kombinerar funktioner för förstärkt och virtuell verklighet med artificiell intelligens och en ny plattform för digitalt innehåll.

Priset är satt till cirka 2,7 miljoner koreanska won, motsvarande ungefär 18 000 kronor, och Samsung planerar att tillverka omkring 100 000 exemplar av Galaxy XR.

Annons

Samsungs väntade trifold-telefon kommer inte att visas vid detta tillfälle utan presenteras vid ett separat evenemang längre fram.