Mobiler och vitvaror tillsammans
Samsung One UI kommer till smarta hemmet
Från september får Samsungs Wi-Fi-anslutna vitvaror lanserade 2024 och senare sju års mjukvaru- och säkerhetsuppdateringar samt integreras i gränssnittet One UI.
När man talar som Samsungs gränssnitt One UI tänker nog de flesta på att det används i företagets mobiltelefoner. Nu tänker Samsung ändra på det genom att utöka sin mjukvaruplattform One UI till smarta vitvaror och skapar därmed en enhetlig användarupplevelse över mobiltelefoner, tv-apparater och hushållsmaskiner. Den uppdaterade plattformen gör det möjligt att använda Samsung-appar och tjänster som Bixby, Galleri och Samsung TV Plus direkt på vitvarornas skärmar, samtidigt som SmartThings-anslutningen ger tillgång till funktioner som Family Care, Pet Care och Home Care.
Från och med september får alla Wi-Fi-uppkopplade vitvaror som lanserats 2024 och senare även mjukvaruuppdateringar i sju år. Det omfattar både förbättringar av funktionalitet och regelbundna säkerhetsuppdateringar. De nya säkerhetsfunktionerna bygger på Knox Matrix och Trust Chain, och skärmutrustade modeller får dessutom bland annat stöd för Passkey.
Vitvarorna får också smartare egenskaper genom uppgraderad AI Vision Inside i kylskåp, som nu känner igen fler förpackade och färska livsmedel, samt en ny version av Bixby med Voice ID som ger personliga upplevelser på delade enheter.