Ny läcka pratar pris

Samsungs XR-headset kan bli en dyr historia

Samsung förbereder lansering av Android XR-headset i oktober.

Ove Kaufeldt
Samsung planerar att släppa sitt nya Android XR-headset i Korea den 13 oktober 2025. Detta enligt den koreanska publikationen Newsworks. Headsetet går under arbetsnamnen Project Moohan eller Project Infinite och påstås presenteras närmare vid ett Unpacked-event i Korea den 29 september.

Priset för headsetet väntas ligga mellan 2,5 och 4 miljoner won, motsvarande cirka 20000-32000 kronor. Det skulle i så fall göra det billigare än Apples Vision Pro men betydligt dyrare än Meta Quest 3.

Samsung uppges dock sikta på att sälja 100 000 enheter av Moohan innan årsskiftet 2025.

