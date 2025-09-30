Skapa egna appar med AI hos Nothing

Kan du skriva en beskrivning kan du göra en app.

Nothing har lanserat Essential, ett nytt AI-baserat system som låter användare skapa egna appar genom att skriva enkla textbeskrivningar.

Med Essential genereras appar direkt som widgetar på hemskärmen, där de kan utföra uppgifter som att samla kvitton från kamerarullen och varje fredag exportera dem till en färdig PDF, eller visa en översikt inför ett möte baserat på kalender och meddelanden. Funktionen befinner sig i alfaskede och i Nothing OS 4 stöder Phone 3 upp till sex Essential-widgetar medan övriga modeller har en gräns på två, en begränsning som ska höjas framöver.

Parallellt med Essential-apparna har Nothing öppnat Playground, en butik och ett community där vem som helst kan dela, remixa och ladda ner AI-appar utan traditionella appbutikers begränsningar. Företaget beskriver Essential som det första steget mot ett AI-baserat operativsystem som anpassar sig efter användarens behov snarare än tvärtom.