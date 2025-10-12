Skarpa versionen av LineageOS 23 lanserad

LineageOS är en öppen källkods‑version av Android som utvecklas av ett community för att ge användare ett lättare och mer anpassningsbart operativsystem utanför tillverkarnas egna uppdateringar.

Projektet har nu släppt LineageOS 23.0 baserat på Android 16s första utgåva, så kallad QPR0, för att kunna leverera tidiga och stabila byggningar trots att Googles kvartalsuppdateringar och källkod för vissa förbättringar ännu inte publicerats i AOSP.

Utvecklarna förklarar att Google har ändrat hur säkerhetspatchar och QPR‑källkod publiceras, vilket kan göra att säkerhetsnivån i LineageOS ibland ligger efter tills alla patchar blir offentliga, och att Pixel‑källor numera distribueras i begränsade “tarball”-format som försvårar dag ett‑stöd.

Annons

Tekniskt innebär Android 16 ökade krav på eBPF och nyare Linux‑funktioner vilket gör det svårare att stödja mycket gamla enheter med äldre kärnor, men LineageOS har samtidigt sammanfört stora säkerhetspatcher, uppdaterat WebView och egna appar samt förbättrat verktyg för utvecklare, virtualisering och kernelstöd för att förenkla framtida portar och underhåll.

Uppgradering och stöd för enskilda enheter hanteras genom projektets wiki och nedladdningsportal där instruktioner och verifieringsverktyg finns.