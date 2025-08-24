Sony återupptar försäljningen av Xperia 1 VII

Sony meddelar att man återupptar försäljningen av sin toppmodell Xperia 1 VII efter att den 16 juli stoppade den när ett kretskortsfel visade sig kunna orsaka oväntade avstängningar, omstarter eller problem att starta enheten.

Företaget ändrade omedelbart tillverkningsprocessen för att säkra framtida leveranser och har identifierat alla berörda telefoner. Sonys supportwebbplats uppdateras löpande med information och kunder som köpt direkt från Sony har kontaktats. Alla Xperia 1 VII-ägare uppmanas att kontrollera sitt IMEI-nummer på Sonys webbplats för att se om deras enhet omfattas av det kostnadsfria ersättningsprogrammet.

Ersättningsprogrammet gäller sedan den 21 juli och innebär att berörda telefoner byts ut utan kostnad.