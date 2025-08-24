-
Krönika: Bra jobbat! Du har simmat 1 meter – se alla uppgifter om ditt träningspass här
-
Airpods: 11 tips för att hitta okända funktionerna och lösa vanliga problem
-
Googles Pixel 10-lansering på djupet
-
Krönika: När AI behöver en ständig övervakare
-
Långtidstest: Samsung Galaxy S25
-
Krönika: När AI meckar med våra bilder utan att vi bett om det
-
Allt du behöver veta om mobilens skärm
-
Krönika: Tunnare telefoner som gör skillnad
-
Specialtest: Dubbel batteritid med esim i Galaxy Watch 8 Classic
-
Krönika: In i framtiden med en uråldrig mobil
Tillbaka på hyllorna
Sony återupptar försäljningen av Xperia 1 VII
Sony erbjuder även gratis produktbyte för alla drabbade kunder. Så kan du ta reda på om du är drabbad.
Sony meddelar att man återupptar försäljningen av sin toppmodell Xperia 1 VII efter att den 16 juli stoppade den när ett kretskortsfel visade sig kunna orsaka oväntade avstängningar, omstarter eller problem att starta enheten.
Företaget ändrade omedelbart tillverkningsprocessen för att säkra framtida leveranser och har identifierat alla berörda telefoner. Sonys supportwebbplats uppdateras löpande med information och kunder som köpt direkt från Sony har kontaktats. Alla Xperia 1 VII-ägare uppmanas att kontrollera sitt IMEI-nummer på Sonys webbplats för att se om deras enhet omfattas av det kostnadsfria ersättningsprogrammet.
Ersättningsprogrammet gäller sedan den 21 juli och innebär att berörda telefoner byts ut utan kostnad.