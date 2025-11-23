Streamingtjänsten Twitch förbjuds i Australien

Australien har beslutat att lägga till streamingtjänsten Twitch på listan över sociala medier som blir förbjudna för personer under 16 år när lagen träder i kraft nästa månad. Detta enligt publikationen BBC. Beslutet innebär att plattformar som Facebook, X, TikTok, Snapchat, YouTube, Reddit, Kick och nu även Twitch förväntas vidta åtgärder för att förhindra att underåriga skapar konton, och de som inte följer reglerna kan drabbas av stora böter.

Myndigheten eSafety motiverar tillägget med att Twitch i praktiken används för livestreaming och interaktion mellan användare, vilket gör att plattformen omfattas av förbudet, medan tjänster som Pinterest undantas eftersom de främst används för bilddelning. Lagstiftningen kräver att företagen tar ”rimliga steg” för ålderskontroll; tekniska kringgåenden som VPN kan förekomma, men regeringen menar att lagen ändå skapar ett betydande hinder för underåriga att använda de listade tjänsterna.

I Europa har Danmark tagit ett liknande initiativ och nådde nyligen en politisk överenskommelse om att införa ett förbud för sociala medier för personer under 15 år. Den danska planen öppnar för att föräldrar i vissa fall kan ge samtycke från 13 års ålder, och regeringen har föreslagit användning av nationella ID‑lösningar och särskilda verifieringsappar för att kontrollera ålder.

Annons

Samtidigt har svenska politiker och myndigheter visat intresse för liknande åtgärder. Sveriges folkhälsominister och andra företrädare har lyft frågan om skärmtid och barns välmående och uppmanat till snabba åtgärder. Sverige driver också på inom EU för gemensamma lösningar, och regeringen har inlett utredningar och dialoger om möjliga åldersgränser och åtgärder för att skydda unga online, bland annat med hänvisning till forskning om sociala mediers påverkan på ungas psykiska hälsa.