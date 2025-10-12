Sverige utreder åldersgräns för sociala medier

Regeringen vill se över hur barns användning av sociala medier kan begränsas och har därför gett ett nytt utredningsuppdrag till Lisa Englund Krafft, beredningschef vid Högsta förvaltningsdomstolen. Hon ska undersöka om det är möjligt att införa en tydlig åldersgräns för att få använda sociala medier i Sverige. I flera andra länder diskuteras gränser vid 15 eller 16 års ålder, och det är nivåer som även kan bli aktuella här.

Om det visar sig att en direkt åldersgräns inte går att införa ska utredningen istället fokusera på om den nuvarande gränsen för barns rätt att själva samtycka till behandling av personuppgifter bör höjas. I dag ligger den gränsen vid 13 år, men regeringen vill veta om det finns skäl att höja den. Utredaren ska också titta på om föräldrars möjlighet att ge samtycke för sina barns användning av sociala medier bör begränsas.

Syftet med utredningen är att stärka skyddet för barn och unga på nätet, särskilt med tanke på hur sociala medier påverkar psykisk hälsa och integritet. Förslagen om en eventuell åldersgräns ska vara färdiga senast den 12 juni 2026. Diskussionen är en del av en bredare internationell trend där flera länder ser över hur digitala plattformar påverkar unga användare.