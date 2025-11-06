Swish bjuder in till konsttävling

Swish startar sin årliga konsttävling med temat vykort som kan skickas tillsammans med en Swish-förfrågan; tre vinnande vykort blir tillgängliga i appen för alla användare under 2026.

Tanken är att göra det enklare och roligare att be om pengar. Förfrågan med vykort ska sänka tröskeln för att påminna någon, en åtgärd mot att 34 procent av unga upplever det jobbigt att be en kompis betala tillbaka enligt en undersökning från Ungdomsbarometern som Swish refererar till.

Konstrådet inleder tävlingen genom att skapa inspirationsvykort och tillsammans med Swish plocka ut 15 bidrag som allmänheten sedan röstar fram på swish.nu; årets konstråd består av Beatrice Reiman, Gustav Winsth, Olivia Sundberg och Memetix.

Sista datum för att skicka in bidrag är 23 november 2025, och vinnarna röstats fram av svenska folket; mer information finns på Swish sida för årets vykort.