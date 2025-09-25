Swish får piffigare betalningsförfrågningar

I maj i år lanserade betaltjänsten Swish möjligheten att skicka betalningsförfrågningar för att exempelvis påminna lunchkompisarna att man la ut pengar för deras lunch.

Nu bygger Swish vidare på den funktionen så att det nu är möjligt att skicka ett digitalt vykort när du ber om pengar. Funktionen finns i fliken “Förfrågningar” i Swish-appen. Det gör det både tydligare och mer personligt att påminna om delad kostnad.

När du skapar en förfrågan fyller du i belopp och mottagare, trycker på vykortsikonen och väljer en design. Kortet skickas sedan tillsammans med din Swish-förfrågan. Det ska enligt Swish kan minska det sociala obehaget när man ber en vän swisha tillbaka.

I en rapport från Ungdomsbarometern uppger 37 procent av barn och unga 10–15 år att de ofta delar på kostnader. Samtidigt tycker 34 procent att det är jobbigt att be en kompis betala tillbaka.

– Vem blir inte glad av att få ett vykort samtidigt som man swishar sin del av notan, säger Charlotta Lindblad, Head of Marketing & Communication på Swish.