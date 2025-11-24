Swish introducerar nytt betalalternativ

Handelsbanken och SEB har nu börjat erbjuda funktionen för återkommande betalningar i Swish. Tjänsten gör det möjligt för privatpersoner att samla prenumerationer och för företag att ta emot betalningardragningar via Swish-appen.

Handelsbanken och SEB är de första av de stora svenska bankerna som nu aktiverar möjligheten att teckna medgivanden för återkommande betalningar i Swish. Funktionen har tidigare funnits hos vissa nischbanker och betalaktörer, men nu när storbanker introducerar möjligheten bedöms det vara ett viktigt steg för att göra tjänsten tillgänglig för fler kunder i Sverige.

Kunder som vill använda tjänsten registrerar ett medgivande med hjälp av mobilt BankID. När medgivandet är godkänt kan företaget som ska ta emot betalningen genomföra framtida dragningar automatiskt via Swish. I Swish-appen får användaren en översikt över sina aktiva medgivanden och betalningar, vilket ska ge bättre kontroll över återkommande kostnader som medlemsavgifter och prenumerationer.

Bankerna beskriver lanseringen som ett svar på kundernas efterfrågan. Handelsbanken säger att privatkunder har efterfrågat möjligheten att planera återkommande betalningar i Swish, och att företagskunder ser fördelar i att kunna ta emot regelbundna betalningar på ett smidigt sätt. SEB framhåller att tjänsten är ett steg mot en modernare och mer sömlös betalningsinfrastruktur för både privatpersoner och företag.

Swish själva kallar storbankernas anslutning för en milstolpe och menar att det här kan öka genomslaget för återkommande betalningar via appen i hela landet. Fler större banker väntas ansluta till tjänsten inom kort, vilket kan göra Swish till ett ännu vanligare alternativ för automatiska betalningar jämfört med traditionella autogirolösningar.

Kunder som vill börja använda tjänsten behöver ha Swish-appen och mobilt BankID för att kunna registrera medgivanden. Banken och Swish uppmanar användare att kontrollera sina medgivanden i appen och kontakta sin bank om de har frågor om hur tjänsten fungerar eller om säkerheten kring betalningar.