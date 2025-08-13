-
Threads passerar 400 miljoner användare
Det sociala nätverket passerar ytterligare en stor milstolpe, och kryper allt närmare X.
Efter två år på marknaden meddelade Instagram-chefen Adam Mosseri att Meta-ägda plattformen Threads nu har över 400 miljoner månadsaktiva användare.
Under det senaste kvartalet ökade antalet användare med 50 miljoner, efter att Metas vd Mark Zuckerberg i april rapporterat 350 miljoner användare. Samtidigt uppges tidigare Twitter-ägda X ha över 600 miljoner månadsaktiva användare enligt uttalanden av dess förre vd Linda Yaccarino.
Enligt data från marknadsanalysföretaget Similarweb hade Threads 115,1 miljoner dagliga mobilanvändare i juni 2025, en ökning med 127,8 procent jämfört med föregående år. X uppmätte 132 miljoner dagliga mobilanvändare samma månad, en minskning med 15,2 procent, men behöll en stor ledning på webben med 145,8 miljoner dagliga besök mot Threads 6,9 miljoner.
Threads tillväxer samtidigt som plattformen under året introducerat flera nya funktioner, bland annat direktmeddelanden, integrationer mot det så kallade fediverse, anpassade flöden och AI-drivna förbättringar.