Threads passerar X i dagliga mobilanvändare globalt

Threads har för första gången fler dagliga aktiva mobilanvändare än X. Detta enligt publikationen Forbes. Enligt data från Similarweb hade Threads i genomsnitt 130,2 miljoner dagliga användare mellan 15 och 21 september, mot X:s 130,1 miljoner.

Den 20 september registrerades 128,7 miljoner dagliga användare på Threads, jämfört med 127,1 miljoner på X. Sedan lanseringen 2023 har Threads ökat från 81,1 miljoner dagliga användare i september 2024, medan X sjunkit från 149,9 miljoner under samma period.

På Ios har Threads 62,5 miljoner dagliga användare globalt den 20 september, mot X:s 56,6 miljoner, vilket visar en fördel för Meta-plattformen i Apple-ekosystemet.

Annons

I USA har X fortfarande fler dagliga användare på mobilen, med 21,3 miljoner mot Threads 16,2 miljoner. På webben är skillnaden större, där X når 140,7 miljoner dagliga besök på x.com jämfört med Threads 7,7 miljoner. Användare tillbringar också i genomsnitt 4 minuter och 4 sekunder per session på X på Android, mot 2 minuter och 14 sekunder på Threads.