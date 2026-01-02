-
Såpoperan fortsätter
Trump Mobile T1 försenas igen
Lanseringen av Trump Mobiles första smartphone, T1, skjuts upp ännu en gång och väntas nu ske tidigast någon gång under 2026.
Trump Mobile har ännu en gång skjutit upp lanseringen av sin första smartphone, T1. Enligt uppgift väntas telefonen nu inte levereras förrän någon gång under 2026. Modellen presenterades tidigare som ett amerikanskt alternativ till etablerade märken och var planerad att släppas redan i augusti till ett pris på 499 dollar, men tidsplanen har ändrats flera gånger.
Företaget uppger att den pågående regeringsnedstängningen i USA har försenat godkännanden hos den amerikanska telemyndigheten FCC, som krävs innan telefonen kan säljas. Samtidigt menar branschanalytiker att de återkommande förseningarna kan tyda på större problem i produktion och logistik.
Sedan T1 först annonserades har även marknadsföringen förändrats. Tidiga löften om att telefonen skulle vara ”Made in the USA” har tagits bort och ersatts med mer allmänna formuleringar om amerikanska värderingar. Detta har väckt frågor om var och hur telefonen faktiskt tillverkas. Under tiden har Trump Mobile börjat sälja renoverade Iphones och Samsung-telefoner för att över huvud taget hålla verksamheten igång.
Även mobilens utseende och specifikationer har ändrats flera gånger sedan utannonseringen, vilket har fått skeptiker att vilket företaget det egentligen är som kan komma att tillverka mobilen.