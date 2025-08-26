Växla appar mellan Windows och Android med Telefonlänk

Microsoft har påbörjat betatestningen av en ny funktion i Windows 11 som låter användare sömlöst gå fram och tillbaka mellan appar i Windows och i Android via verktyget Telefonlänk.

I ett första skede är stödet begränsat till Spotify och kräver att appen är installerad från Microsoft Store. Om appen saknas på datorn ger en avisering en ettklickslänk för nedladdning och installation. Användaren måste vara inloggad på samma Spotify-konto på både telefon och dator för att återuppta uppspelningen.

Förutsättningen för att funktionen ska fungera fullt ut är att telefonen är kopplad via Bluetooth genom Telefonlänk, även om vissa funktioner går att använda utan trådlös anslutning. Microsoft ser detta som ett första steg mot ett mer integrerat ekosystem mellan Android och Windows 11, och planerar att successivt utöka stödet till fler appar. Funktionen gör Windows och Android till en starkare konkurrent till Apples ekosystem, även om Apples lösning fortfarande har fler avancerade möjligheter.