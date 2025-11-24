Vipps lanserar kontaktlösa betalningar i Sverige

Vipps har lanserat en ny funktion som gör det möjligt att betala kontaktlöst med mobilen i Sverige. Nu kan både Iphone- och Android-användare aktivera sina kort i Vipps och använda appen för att blippa i butikernas betalterminaler.

Företaget beskriver lösningen som ett nordiskt alternativ till andra mobilbetalningar och säger att det blev möjligt efter att EU beslutade att Apple skulle öppna sitt NFC-chip för tredjepartsleverantörer.

Bland de första korten som kan aktiveras i Sverige nämns SAS EuroBonus Mastercard, Eurocard, Airplus Corporate Mastercard, Circle K EXTRA Mastercard, SJ Prio Mastercard, NK Nyckeln Mastercard och Strawberry Mastercard. När ett kort är aktiverat följer kortets vanliga förmåner med vid betalning i Vipps, enligt information från Vipps själva.

För att komma igång ska användaren lägga till sitt kort i appen via menyn för kort och konton och välja att aktivera kontaktlös betalning. Appen ber om åtkomst till telefonens NFC-chip och guidar vidare till telefonens inställningar för att göra Vipps till förvalt kontaktlöst betalningssätt. På Iphone öppnas Vipps snabbt genom att dubbelklicka på sidoknappen, och på Android räcker det att aktivera skärmen och hålla telefonen nära terminalen för att genomföra betalningen.

Vipps framhåller att betalfunktionen fungerar både i Sverige och utomlands där Visa och Mastercard accepteras, och att företaget förhandlar med fler banker för att kunna lägga till fler kort i framtiden.