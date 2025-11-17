-
Chatta loss
X lanserar meddelandetjänsten Chat
X beskriver Chat som en satsning på säkrare och mer komplett kommunikation, samtidigt som vissa säkerhetsbegränsningar kvarstår.
X har lanserat Chat, en krypterad uppgradering av plattformens direktmeddelanden med stöd för röst- och videosamtal och försvinnande meddelanden.
X säger att den nya tjänsten, kallad Chat, ersätter det tidigare meddelandesystemet och håller på att rullas ut till användare på iOS och webben, medan en Android-version kommer snart. Företaget uppger att gamla konversationer ska föras över till det nya systemet så att användare inte förlorar tidigare meddelanden.
En central del av Chat är att meddelanden och filer skyddas med end-to-end-kryptering, vilket innebär att innehållet i meddelanden inte ska kunna läsas av tredje part under normal drift. Samtidigt framhåller X att vissa uppgifter, så kallad metadata - till exempel vem som fick ett meddelande och när det skickades - inte omfattas av samma kryptering. Företaget medger också att systemet i nuläget inte erbjuder skydd mot “man-in-the-middle-attacker", och att verktyg för att verifiera meddelandeautenticitet och enhetsidentitet kommer att läggas till senare.
För användare innebär Chat både större funktionalitet och ökad kryptering för meddelandeinnehåll, men också viktiga begränsningar att känna till, särskilt att metadata inte är krypterat och att det ännu saknas skydd mot vissa typer av avlyssning. Hur dessa begränsningar åtgärdas i kommande uppdateringar återstår att se.
Say hello to Chat – all-new secure messaging on X.— Chat (@chat) November 14, 2025
• end-to-end encrypted chats and file sharing
• edit, delete, or make messages disappear
• block screenshots and get notified of attempts
• no ads. no tracking. total privacy. pic.twitter.com/7dmDEDkYvO