Xperia fortfarande viktigt för Sony

Den senaste tiden har det uppstått en del frågetecken kring hur det står till med Sonys Xperia-mobiler, bland annat på grund av ett mystiskt fel i en av de senaste modellerna och att företaget har slutat med egen tillverkning och lagt ut allt på externa företag.

Nu har dock företaget vid en presentation av finansiella resultat i veckan kommenterat att Xperia-telefonerna fortfarande är en mycket viktig del av företagets verksamhet. Detta enligt publikationen Cnet Japan. Det är Sony-chefen Lin Tao som lyfte fram att kommunikationsteknik är något Sony vårdat och utvecklat länge och att företaget vill fortsätta värna om sin smartphonedel även framöver.

Uttalandet kom i samband med att Sony drar ner försäljningen av Xperia i Europa. Tidigare i år stoppade företaget tillverkningen av egna Xperia-enheter och märket har tappat mark både i Japan och i USA.

Annons

Lin Tao bad också om ursäkt för de leveransproblem som drabbat användare av senaste flaggskeppsmodellen Xperia 1 VII och konstaterade att efterfrågan på smarta telefoner är svag på den japanska marknaden. Trots det säger Sony att man avser att fortsätta utveckla både sina telefoner och den bakomliggande kommunikationstekniken.