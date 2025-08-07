-
Krönika: När AI meckar med våra bilder utan att vi bett om det
-
Allt du behöver veta om mobilens skärm
-
Krönika: Tunnare telefoner som gör skillnad
-
Specialtest: Dubbel batteritid med esim i Galaxy Watch 8 Classic
-
Krönika: In i framtiden med en uråldrig mobil
-
Samsung Galaxy S7 vs S25 – Så mycket har hänt på nio år
-
Duell i tunnaste vikbara: Samsung Galaxy Z Fold 7 mot Honor Magic V3
-
Krönika: Världens tunnaste mobiltelefon
-
24 timmar med nya Samsung Galaxy
-
Samsungs lansering av Galaxy Z Flip 7, Z Fold 7 och Galaxy Watch 8 på djupet
Sony fortsätter med Xperia
Xperia fortfarande viktigt för Sony
Efter den senaste tidens svajiga tillvaro för Sonys Xperia-mobiler kommer Sony-chef med lugnande besked.
Den senaste tiden har det uppstått en del frågetecken kring hur det står till med Sonys Xperia-mobiler, bland annat på grund av ett mystiskt fel i en av de senaste modellerna och att företaget har slutat med egen tillverkning och lagt ut allt på externa företag.
Nu har dock företaget vid en presentation av finansiella resultat i veckan kommenterat att Xperia-telefonerna fortfarande är en mycket viktig del av företagets verksamhet. Detta enligt publikationen Cnet Japan. Det är Sony-chefen Lin Tao som lyfte fram att kommunikationsteknik är något Sony vårdat och utvecklat länge och att företaget vill fortsätta värna om sin smartphonedel även framöver.
Uttalandet kom i samband med att Sony drar ner försäljningen av Xperia i Europa. Tidigare i år stoppade företaget tillverkningen av egna Xperia-enheter och märket har tappat mark både i Japan och i USA.
Lin Tao bad också om ursäkt för de leveransproblem som drabbat användare av senaste flaggskeppsmodellen Xperia 1 VII och konstaterade att efterfrågan på smarta telefoner är svag på den japanska marknaden. Trots det säger Sony att man avser att fortsätta utveckla både sina telefoner och den bakomliggande kommunikationstekniken.