Så kan Airpods sänka volymen när du pratar – slipp ta lurarna ur öronen

Det kan vara användbart om du snabbt ska fråga något eller svara på en fråga och inte vill behöva ta lurarna ur öronen eller pausa det du lyssnat på manuellt.

För att aktivera konversationsfokus behöver du Airpods 4 eller Airpods Pro 2, andra modeller har inte stöd för det här. För att aktivera går du in i Inställningar i Iphone medan du har Airpods i öronen och de är anslutna till telefonen. Tryck då på namnet på dina Airpods i Inställningarna och sedan Konversationsfokus.

När du börjar prata samtidigt som du lyssnar på något så kommer volymen då sänkas så att du kan höra omgivningens svar och volymen förblir tyst en stund för att sedan återgå till volymen du hade innan.

