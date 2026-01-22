Krönika: En månad kvar – Det väntar vi oss av Samsung Galaxy S26

Just angående AI så uttalade sig Samsung-chefen TM Roh nyligen i en form av debattartikel i Wall Street Journal om AI, givetvis ett sätt för Samsung att få uppmärksamhet och öka uppmärksamheten kring den kommande lanseringen. Där menade Samsung-chefen att verkligt användbar teknik inte är den som tar uppmärksamhet utan den som bara finns där i bakgrunden och gör vad den ska. Roh ser det här som centralt i den kommande utvecklingen där AI-agenter förväntas inte bara ge oss svar utan faktiskt utföra uppgifter åt oss. Vi kan alltså vänta oss att Galaxy AI blir allt mer integrerat i mjukvaran och det är ju en utveckling vi redan sett tydligt, inte bara i Samsungs mobiler utan i snart sagt allt elektronikjätten gör.

Häromdagen publicerades på Samsungs nyhetssida uppgifter om nya Bixby. Det var en pressrelease som sedan snabbt togs bort, vilket troligen betyder att den publicerades för tidigt och av misstag. Uppgifterna som ändå framgick där pekar på att vi i S26 får se en uppdaterad version av Samsungs egen Bixby, något alltså av ett komplement till Gemini som ju hittills varit i centrum och som dessutom finns hos övriga Android-tillverkare. Bixby, enligt uppgift med stöd från AI-bolaget Perplexity, blir ett sätt för Samsung att differentiera sig från konkurrenterna. Här väntar vi oss praktisk hjälp och istället för att visa instruktioner ska Bixby helt enkelt kunna utföra till exempel de inställningsändringar du ber om i telefonen, om det handlar om att aktivera Always on Display eller om du vill hitta ett billigt hotell för natten.

När vi nu väntar på lanseringen av Galaxy S26 är det troligt att de främsta nyheterna kommer att handla om mjukvara. AI och mjukvara. Samsungs utveckling de senaste åren har handlat mycket om AI. Det är också det mycket av förhandsuppgifterna kring S26 är knutna till.

Ser vi till verkliga hårdvaran så verkar Samsung inte göra några stora förändringar. Samsung har ju fått lite kritik för att varken design eller kamerauppsättning förändrats särskilt mycket egentligen sedan S22. Man har istället förlitat sig på mjukvaruuppdateringar och allt mer idag när det gäller foto och kameror, även hos konkurrenterna, handlar ju om hur bilddata efterbearbetas.

Samsung S-serie brukade tidigare handla om en diskussion kring valet mellan Snapdragon eller det egna Exynos. Efter en tid där Samsung misslyckats med sina egna chipp och istället räddats av Snapdragon så verkar nu Exynos åter vara med i matchen. En tydlig nyhet ser också ut att vara en ny skärmteknik, “privacy display” som gör att du kan censurera vad som visas på din skärm, de gånger du inte vill att någon som står nära ska tjuvtitta, kanske om du gör bankärenden eller läser känsliga affärsmejl.