Nya råd: Därför ska du inte byta lösenord på lösenordsbytardagen

Att med jämna mellanrum byta ut ett redan starkt lösenord är onödigt. Det slår Internetstiftelsen fast i sina nya råd. Däremot finns det andra saker som är viktiga att tänka på.

Grunden när det gäller lösenord är att du ska välja starka lösenord med många tecken i och att du aldrig ska använda samma lösenord på flera tjänster. Anledningen till det är att vid en eventuella läcka där lösenord blir publika så kan bedragare testa de läckta lösenorden på flera tjänster för att komma åt dina uppgifter.

En rimlig invändning är då hur du ska kunna komma ihåg alla lösenord och där är svaret att använda en lösenordshanterare. Det kan vara den inbyggda i Iphone, Android, Chrome eller liknande eller separata appar eller tjänster som Bitwarden eller Proton Pass. De här kan alltså både hjälpa dig att komma ihåg alla lösenord och enkelt skapa nya säkra lösenord. Dessutom finns de tillgängliga i såväl mobilen som i datorns webbläsare så att du alltid har dina lösenord nära till hands.

Då ska du byta lösnord

Istället för att rutinmässigt och återkommande byta redan säkra lösenord på till exempel lösenordsbytardagen råder Internetstiftelsen att du bara ska byta ett säkert lösenord när det varit med i en läcka eller då det används i fler än en enskild tjänst. Du kan se om ditt konto varit med i en lösenordsläcka genom att söka på din e-postadress här.

Ett ytterligare råd är att alltid då det finns tillgängligt använda så kallad tvåfaktorsverifiering. Det innebär att när du loggar in från en ny enhet måste du alltid utöver ditt lösenord verifiera din identitet på ett ytterligare sätt, till exempel via en engångskod i sms eller mejl eller helst via en autentiseringsapp.