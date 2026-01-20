Vad behöver jag för trådlös laddning?

Fråga: Hej. Var hittar man trådlös laddare till min Motorola Edge 60 Pro. Verkar inte finnas.

Erik Mörner svarar: Hej. Jo då. Motorola Edge 60 Pro stödjer trådlös laddning enligt QI - standard upp till 15W så alla trådlösa laddare som stödjer det fungerar. Qi är den standard som gäller generellt för trådlös laddning och Q1 version 2 innebar att standarden lade till magneter så att enheten alltid är korrekt placerad mot laddspolen och laddningen därmed så snabb den kan vara. Det här införde Apple först och Qi2 är en vidareutvecklad standard tillgängligt för alla och med samma magnetstöd och som Apple bidragit till att utveckla.

