Threads drar ifrån X

Threads, Metas textbaserade sociala nätverk, har nu ett tydligt försprång framför Elon Musks plattform X när det gäller dagliga mobilanvändare globalt. Detta enligt publikationen Forbes. Enligt nya siffror hade Threads i början av januari i snitt 143 miljoner dagliga användare på mobiler, jämfört med cirka 126 miljoner för X. Det innebär att Threads har fortsatt att växa efter att ha gått om X för första gången i september förra året.

Utvecklingen visar stora skillnader i tillväxt. Threads ökade antalet dagliga användare med nästan 38 procent jämfört med samma period året innan, medan X tappade nära 12 procent. I USA är X fortfarande något större på mobiler, men skillnaden har minskat kraftigt. Samtidigt har X ett klart övertag på webben, där plattformen har betydligt fler dagliga användare än Threads.

Analytiker pekar på att Threads gynnas av sin täta koppling till Instagram, vilket gör det enkelt för användare att börja använda den nya tjänsten. Samtidigt har andra alternativ, som Bluesky, tappat många användare och spelar i dag en betydligt mindre roll i konkurrensen mellan de stora plattformarna. Bluesky har tappat över 44 procent av sina användare jämfört med samma period förra året.