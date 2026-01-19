Chrome gör det lättare att lämna Safari

Google arbetar på en ny funktion i Chrome för Iphone som gör det möjligt att flytta data direkt från Safari till Googles webbläsare. Med den nya importfunktionen kan användare föra över bokmärken, webbhistorik och sparade lösenord utan att behöva använda en dator. Funktionen är tänkt att göra det enklare att byta webbläsare på Iphone.

På grund av Apples integritetsregler kan Chrome inte hämta informationen automatiskt. I stället får användaren först exportera sin Safari-data till en zip-fil som sparas på mobilen. Därefter väljs filen i Chrome, som tydligt visar vilken information som kommer att importeras innan processen slutförs. När importen är klar erbjuder Chrome att radera zip-filen för att minska risken att känslig information ligger kvar på enheten.

Funktionen finns redan tillgänglig i testversionen Chrome 145 via TestFlight och väntas lanseras för alla användare i nästa stabila version av webbläsaren.