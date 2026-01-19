Dålig prestanda i surfplattan, vad beror det på?

Fråga: I artikeln om Tab S10 FE Plus skriver ni att prestandan är lite klen, och jag har läst i någon annan nättidning också, att den kan hacka lite ibland, i alla fall med 8 GB RAM.

Men hur kommer det sig, den har ju samma processor som Galaxy A56 (Exynos 1580)?

Och i de tester jag sett på nätet (även hastighetstester typ av Nick Ackermann), så ligger den bra till, till och med mot Google Pixel 9-serien. Har det att göra med att det är betydligt fler pixlar att driva runt i en så stor skärm, eller vad är det som gör Tab S10 FE sämre än A56?

Elias Nordling svarar: Som jag skriver i testet märker man inte så mycket av den lägre prestandan när man surfar eller kör appar, utan det märks framför allt i Dex-läget när man kör appar i fönster som på en dator, och på att plattan har reducerade AI-funktioner jämfört med Samsungs dyrare plattor. Galaxy A56 har samma reducerade AI och förstås ingen motsvarighet till Dex-läget. Förmodligen kan man också märka av prestandan i grafiktunga spel.

