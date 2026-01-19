Grundläggande Galaxy AI förblir gratis

Samsung har bekräftat att de grundläggande funktionerna i Galaxy AI kommer att fortsätta vara gratis även efter år 2025. Det innebär att användare kan fortsätta med verktyg som samtalsstöd, skrivhjälp, bildassistans, översättningsfunktioner och anteckningsstöd utan att det kommer att kräva någon extra kostnad. Företaget förklarar samtidigt att vissa funktioner som bygger på tredjepartstjänster, till exempel Googles Circle to Search, kan omfattas av egna villkor och eventuella avgifter.

Samsung markerar också att framtida utveckling kan innebära att mer avancerade eller helt nya AI‑funktioner blir betaltjänster, men det nuvarande basutbudet ska förbli kostnadsfritt.

Galaxy AI lanserades tillsammans med Galaxy S24‑serien och har snabbt blivit en viktig del av Samsungs mjukvarustrategi. Funktionerna har dessutom gjorts tillgängliga på flera äldre modeller, vilket visar att företaget vill sprida tekniken brett och inte enbart till de senaste telefonerna.

Med detta besked vill Samsung skapa tydlighet för sina användare och understryka att de mest använda AI‑verktygen är här för att stanna – utan extra kostnad.