Mobiltillverkare skiftar: Flyttar alla utvecklingsresurser från telefoner till AI

Från Asus har vi under många år fått se telefoner i Zenfone-serien och i den mer gaminginriktade ROG-serien. Det tycks det nu vara slut med. Under ett event bolaget nyligen arrangerade sade styrelseordföranden Jonney Shih att alla utvecklingsresurser som tidigare lagts på mobiltelefoner nu istället ska läggas på AI-teknologi, som robotar och smarta glasögon. Han bekräftar även att bolaget inte kommer att göra fler mobiltelefoner. Det här rapporteras av Taiwanesiska webbplatsen Inside.

Asus lovade samtidigt att de kommer fortsätta ge support och uppdateringar till befintliga telefoner.

Styrelseordföranden menar att datorer och fysiska AI-enheter har större tillväxtpotential än mobiltelefoner och att det här är en möjlighet för Asus att växa. Han uppmanar också medarbetarna att ta tillvara på de möjligheter som AI ger.

Jonney Shih nämnde även den pågående minnesbristen och påföljande prisshöjningar har haft inverkan på beslutet.